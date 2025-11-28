Yeni Şafak
Alanya’da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

17:3028/11/2025, Cuma
IHA
Alanya’da trafik kazası
Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tırla çarpıştığı kazada otobüs şoförü, muavin ve 5 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Alanya’nın Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden gelen R.Y’nin kullandığı 07 AG 383 plakalı şehirlerarası otobüs, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 31 PBH 59 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü R.Y, muavin B.Ö ve yolculardan C.I, M.U.A ve Y.N.A yaralandı. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



