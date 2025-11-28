Alanya’da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Çarpmanın etkisiyle otobüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü R.Y, muavin B.Ö ve yolculardan C.I, M.U.A ve Y.N.A yaralandı. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.