Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MİT'ten Hakurk'ta operasyon: PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten Hakurk'ta operasyon: PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi

10:0121/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eylem hazırlığındaki iki terörist öldürüldü.
Eylem hazırlığındaki iki terörist öldürüldü.

MİT, terör örgütü PKK/KCK mensubu Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi.


Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.


Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat Kimdir?

Rojda Azad kod Zehra SEBAT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare’de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak’ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk’ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan Kimdir ?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak’taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat ERDOĞAN son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.



#MİT
#Terör Operasyonu
#Hakurk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvurusu ne zaman bitecek?