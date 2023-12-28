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MİT'ten Kamışlı'ya nokta operasyon: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

10:49 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:59 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Terörist Eymen Coli
Terörist Eymen Coli
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre
MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

#MİT
#PKK/YPG
#Eymen Coli
31 dakika önce
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