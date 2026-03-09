Yeni Şafak
Modifiyeciler neyi savunuyor

9/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
Modifiye araçlara katı kurallar geldi.
Yeni trafik kurallarıyla modifiye araçlara katı kurallar uygulanacak. Peki modifiyeciler durumdan memnun mu?

Herkesin şikayetçi olduğu tüm bu hareketler, yeni trafik kanunuyla ağır cezalara tabi tutulacak. Ancak modifiye parçaları kullanan ve satanlar, çevreye rahatsızlık veren sistemlere getirilen düzenlemeden pek memnun değil.

Sahte plaka takıp radarda durmayacaklarmış

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla bu sistemleri savunuyorlar. Hatta kimisi, ürünlerini yaktığı ve kırdığı videolar paylaşıyor. Bazı videolarda ise araca ait olmayan plaka kullanılması, radar ve geçiş noktalarında durulmaması öneriliyor. Yani trafikte nizamı ve güvenli seyahati önemsemiyorlar. Peki kurallara uymayıp ses, görüntü ve ışık gibi çeşitli şekillerde modifiye edilmiş araçlar trafiğe çıkarsa ne olacak? Bu kişilere 5 bin ila 21 bin lira arasında ceza kesilecek. Dahası araçlar trafikten men edilecek. Düzenleme, çevreye ve diğer sürücülere verilen zararı asgariye indirmeyi hedefliyor.



09 Mart, Pazartesi


#Modifiye araç
#Modifiye Araçlar
#trafik cezaları
