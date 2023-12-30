Moskova onlarca füze attı: Ukrayna’ya en büyük hava saldırısı

Ukrayna savaşında 674. gün geride kalırken, Rusya 2 senede eşine az rastlanır yoğunlukta bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Tarafların cephede ilerleme sağlayamadığı bir dönemde Rus güçleri, Ukrayna’nın büyük kentlerine füze ve insansız hava aracı yağdırdı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna genelini 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu. 6 büyük kente düzenlenen saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise daha önce bu kadar konumun aynı anda hedef alınmadığını kaydetti.

54’Ü İSABET ETTİ

Zaluzhnyi, Rusya tarafından fırlatılan 27 İran yapımı Shahed-136/131 kamikaze İHA’sının ve 87 seyir füzesinin düşürüldüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya’yı vurduğunu, saldırılarda doğumhane, eğitim kurumları, alışveriş merkezi, çok katlı binalar, müstakil evler, ticari depo ve otoparkların hedef alındığını belirtti.

ELİNE NE GEÇERSE FIRLATTI

Zelenski paylaşımında, “Bugün Rusya, nükleer kapasiteli hipersonik Kindzhall füzeleri, S-300, seyir füzeleri, stratejik bombardıman uçaklarının fırlattığı X-101/X-505 füzeleri ve insansız hava araçları dahil cephaneliğindeki neredeyse her türlü silahını kullanıyor” ifadelerini kullandı. “Terör saldırılarına mutlaka karşılık vereceğiz” diyen Zelenski, “Tüm ülkemizin, her şehrin, her vatandaşımızın güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Rus terörü kaybetmeli” dedi.

KiEV’DE METRO VURULDU

Başkent Kiev, en fazla hedef alınan şehir oldu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın sabah düzenlediği saldırılar sonucunda Kiev’de 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Kiev’in Şevçenko semtinde füze parçalarının düşmesi sonucu hasar gören deponun enkazında 3 kişinin mahsur kaldığını bildiren Kliçko, 3 kişinin kurtarıldığını, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev’de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

SİVİL ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından, Rus ordusunun sabah saatlerinde bölgeye S-300 füzeleriyle 20’den fazla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Sinegubov, saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını, bir tıbbi tesis, depolar, sivil işletmeler ve diğer sivil altyapının hasar gördüğünü kaydetti.

ODESSA’YA KAMİKAZE İHA’LARLA

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kipper, sosyal medya hesabından, Rusya’nın bölgeye bu gece düzenlediği İHA saldırılarının ardından sabah saatlerinde füzelerle saldırdığını ifade etti. Füzelerin evlere isabet ettiğini belirten Kiper, “Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 2’si çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı. 2 yaralının durumu ağır” bilgisini verdi.

FÜZE AVM’YE DÜŞTÜ

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Yuriy Malaşko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının şehirdeki bazı işletmeleri hedef aldığını belirtti. 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını ifade eden Malaşko, saldırılarda evlerin, apartmanların hasar aldığını kaydetti. Dnipro Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lisak, bir füzenin alışveriş merkezine (AVM) isabet ettiğini, AVM’de yangın çıktığını belirtti. İçişleri Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını kaydetti. Bakanlık, Lviv şehrine de füze isabet ettiğini aktararak, patlamalarda konutların hasar gördüğünü, 1 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hollanda: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız

Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen, ordularının Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini vurguladı. Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesine konuşan Wijnen, ülkesinin, Rusya'ya sınırı olan ve halkının savaşa çok daha hazırlıklı olduğu İsveç, Finlandiya ve Baltık ülkeleri örneğini takip etmesi gerektiğini vurguladı. Hollanda'nın Rusya'ya 1500 kilometre mesafede olduğu için güvenliği garanti altındaymış gibi düşünmemesi gerektiğini kaydeden Wijnen, "Rusya'nın anladığı tek şey, o da güçlü bir ordu." değerlendirmesinde bulundu.







