MSB duyurdu: En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar

Milli Savunma Bakanlığından yapılana çıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/PupnmZH69e — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2022