MSB duyurdu: En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar

Milli Savunma Bakanlığından yapılana çıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/PupnmZH69e
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!