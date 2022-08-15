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ANKARA

MSB duyurdu: En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana çıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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