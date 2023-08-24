MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

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Mili Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş
Ali Demir
'in şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi;
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
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1 saat önce