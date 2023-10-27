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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde beş terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı devam eden operasyonlar kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10:27 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 17:04 - 27/10/2023 Cuma
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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi.



#MSB
#Suriye
#terörist
13 saat önce
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