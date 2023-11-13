Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.
Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında İletişim Noktası Mekanizması kuruluyor
MSB, görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında, Güven Artırıcı Önlemler'in uygulanmasını kolaylaştırmak adına İletişim Noktası Mekanizması'nın kurulacağını açıkladı.
"Toplantı olumlu bir havada gerçekleşti"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: