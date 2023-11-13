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MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında İletişim Noktası Mekanizması kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında, Güven Artırıcı Önlemler'in uygulanmasını kolaylaştırmak adına bir İletişim Noktası Mekanizması'nın kurulacağını açıkladı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:20 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti.

Lalacos başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

MSB duyurdu: Türkiye ile Yunanistan arasında İletişim Noktası Mekanizması kuruluyor

MSB, görüşme sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında, Güven Artırıcı Önlemler'in uygulanmasını kolaylaştırmak adına İletişim Noktası Mekanizması'nın kurulacağını açıkladı.

"Toplantı olumlu bir havada gerçekleşti"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır.
Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.
Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir."


#Milli Savunma Bakanlığı
#Yunanistan
#Türkiye
#Yaşar Güler
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