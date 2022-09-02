Gündem MSB duyurdu Üç terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız" denildi.

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EYT düzenlemesinde masada tek formül var
FOTOĞRAF 7
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Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.
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Prim gün sayısı esas alınacak<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.
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TRT Haber'in haberine göre, erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.
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Yasa yürürlüğe girerse 1,5 milyon kişi yararlanacak<br><br>Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.
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Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.<br><br>Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.<br><br>
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Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak<br><br>1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.
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Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu<br><br>Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.
EYT düzenlemesinde masada tek formül var
Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak.
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