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POLİTİKA

MSB Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

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