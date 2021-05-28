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ŞANLIURFA

MSB: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, yakalananlardan ikisinin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
MSB: Suriyeden Türkiyeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."

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