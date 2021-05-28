MSB: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

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Bursa kent merkezinde ayı paniği: Bölgede ilk defa görüyorum

Bursa'da kent merkezine inip çöp konteynerinde yiyecek ararken görülen ayı, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti.