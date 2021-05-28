MSB: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."
Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi pic.twitter.com/5n8wDxQaDg
Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe’deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK mensubu olduğu tespit edildi.Şahıslar Ceylanpınar İlçe J.K.lığı ve Şenyurt J.Krk.K.lığına teslim edildi pic.twitter.com/5n8wDxQaDg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2021