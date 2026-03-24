MSÜ sınav sonuçları açıklandı: 2026 MSÜ sınav sonuçlarına nereden bakılır?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından ÖSYM aynı gün içerisinde temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. 600 binden fazla adayın katıldığı sınavda, beş seçenekli çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre tanındı. Binlerce adayın beklediği MSÜ sınav sonuçları bugün 24 Mart itibarıyla erişime açıldı. Peki, MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır, tercihler ne zaman yapılacak?
1 Mart’ta gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. Sınav günü ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı da erişime açılmış, adaylara toplam 125 soru için 165 dakika süre verildi.
Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi ve 2026 MSÜ sınav sonuçları bugün açıklandı.
Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından erişebiliyor.
MSÜ tercihleri ne zaman?
2026-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
2026-MSÜ’ye katılan ve puanı hesaplanan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.