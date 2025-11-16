Muğla’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Çaltıözü Mahallesi’nde çıkan orman yangını, sarp ve kayalık alanda ekiplerin güçlükle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve işçiler sevk edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Çaltıözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Sarp ve kayalık alandaki yangına ekipler güçlükle müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
#Muğla
#Seydikemer
#orman yangını