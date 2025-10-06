Yeni Şafak
Muğla'da motosiklet iş makinesiyle çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'da motosiklet iş makinesiyle çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:206/10/2025, Pazartesi
AA
Cibi’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cibi’nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagedik mevkisinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Mutlu C. (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hüseyin Mutlu C. (28) idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Kenan M'nin kullandığı kepçeyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Hüseyin Mutlu C'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.


