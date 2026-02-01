Yeni Şafak
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: Üç zanlı tutuklandı

20:191/02/2026, Pazar
AA
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


