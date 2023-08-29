Muhalif kafa değişmiyor: CHP yandaşı sözde gazetecilerden AK Parti seçmenine hakaret

Yüzyılın en büyük felaketinden birini yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden arama kurtarma ekibi gelirken muhalif yayın organı TELE 1 ise toplumun ve ekiplerin moralini bozmak için elinden geleni yapıyor. TELE 1 canlı yayınında Namık Koçak isimli sunucu, Türkiye'ye yardım için gelen Macar kurtarma ekibini Maraş'a taşıyan otobüsün yolda benzininin bittiğini ve benzin paralarını kendilerinin ödediğini, su almak istediklerinde ise döviz istendiği yalanını ileri sürdü. Macar Büyükelçi Viktor Matis ise sosyal medyadan verdiği cevap ile yalanı deşifre etti.