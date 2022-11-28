Muharrem İnce 'İyi ki ayrılmışım' diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: CHP'nin içine FETÖ'cüleri doldurdular

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'da CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta topa tuttu.

Eski bir CHP'li olan İnce, gençlik kollarından itibaren partide tam 42 yılının geçtiğini vurgulayarak bugün gelinen noktada CHP'nin çizgisinden uzaklaştığını ifade etti.

'ORDUMUZA ATILAN KİMYASAL SİLAH İFTİRASINI SAVUNAN BİR PARTİ...'

Muharrem İnce, "Türk Ordusu'na atılan 'kimyasal silah kullandılar' iftirasını savunan bir parti, Atatürk'ün partisi olamaz. Ben şahsen öyle bir partide duramam" dedi.

'ATATÜRK'ÜN BARIŞ İLKESİNE AYKIRI DAVRANIYOR'

İnce, "Kemal Kılıçdaroğlu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana durmamız gerektiğini söyledi. Bu, Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine aykırı bir durum" diye konuştu.

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'CHP'DEN İYİ Kİ AYRILMIŞIM'

"Hiç gündemde olmayan başörtüsü sorununu ortaya çıkardılar" diyen İnce, "İyi ki de CHP'den ayrılmışım. Partinin içine FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri dağıttılar" ifadelerini kullandı.

Almanya'da düzenlediğimiz toplantıda gurbetçi hemşehrilerimizle buluşup sorunlarını dinledik, Memleket Partimizin çözüm önerilerini anlattık. Birlikte başaracağız 💙 pic.twitter.com/ALmuA9M6J2 — Muharrem İNCE (@vekilince) November 27, 2022

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