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Gündem Yeni Şafak Yazarı Orakoğlundan flaş kulis "Muharrem İnce parti kuruyor"
POLİTİKA

"Muharrem İnce parti kuruyor" Yeni Şafak Yazarı Orakoğlu'ndan flaş kulis

Yeni Şafak Yazarı Orakoğlu'ndan flaş kulis: "Muharrem İnce parti kuruyor"

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muharrem İnce'nin bayram sonrasında CHP'den ayrılacağını ve yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddia edildi.
CHP'li Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddia edildi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 37. CHP Kurultayı'na dair, 'Kılıçdaroğlu'nun tek kazandığı seçim parti kongresi... Delegeleri ayarlıyor, her kongrede genel başkan seçiliyor. Zira delegeler lejyonerleştirilmiş.' yorumunu yapan Orakoğlu CHP'li Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu öne sürdü.

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"Kurultay tam bir tiyatro"

CHP'nin 37'nci Kurultay'ının öncekiler gibi tiyatro olduğunu belirten Orakoğlu, "CHP'nin önemli isimlerinden olan Umut Oran'ın aday olacağı söylentilerine 'Demokrasicilik oyununun bir parçası olmam' cevabı gerçeğin ta kendisine işaret ediyor. Oysa Yeni CHP'nin kongresi ve Kılıçdaroğlu'nun kongre konuşması dostları ile birlikte iktidara yürüyen bir parti imajını veremiyor. Samimiyetsizlik, delegeler üzerinde baskı, kongrede yaşanan antidemokratik görüntüler, tek adam zihniyeti, küçük olsun benim olsun tavır ve stratejilerine yönelik uygulamalar hafızalara kazınıyor" ifadelerini kullandı.

Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayınız:

https://www.yenisafak.com/yaza...


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