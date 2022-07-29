Muharrem İnce'den 6'lı masaya teklif: Adayınız olurum ama şartlarım var

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Mersin'in Erdemli ilçesine ziyarette bulundu. Burada basın açıklaması yapan İnce, adaylık bilmecesinin devam ettiği Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

"6'LI MASANIN ADAYI OLAYIM"

Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu vurgulayan İnce, 6'lı masaya seslenerek "Bakın size bir teklifim var" dedi. İnce, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA YERLERE OY VERMEYECEKSİNİZ"

Muharrem İnce, adaylık şartlarını ise şöyle sıraladı:

"Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız. İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır. Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra seçim gecesi 'neredeydin?' diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. iftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz."

REKLAM

OYNAT 01:01 CHP’li seçmenden Kılıçdaroğlu’na: Sevilmiyorsun aday olma senlik işler değil CHP'li bir seçmen, internet üzerinden yaptığı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösterdi: “Aday olma, sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile seni sevmiyor. Gitmiş bir de İslam Sempozyumunda Marx'tan alıntı yapıyor. 'Derdin ne, bu nasıl bir basiretsizlik?' Yırtacağım kendimi. Aday olma senlik işler değil' BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder