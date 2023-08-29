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Muharrem İnce'den muhalefete yerel seçim çağrısı: Gelin ittifak kuralım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarının ardından ayrılma kararı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sessizliğini bozdu. Muhalefet partilerine bir çağrıda bulunan İnce, "Gelin ittifak kuralım." dedi. İnce, "CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım." ifadelerini kullandı.

16:39 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Muharrem İnce, muhalefet partilerine bir çağrıda bulunarak "Gelin ittifak kuralım" dedi.

Muharrem İnce, muhalefet partilerine bir çağrıda bulunarak "Gelin ittifak kuralım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir süre sessiz kalmayı tercih eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sessizliğini bozdu. Parti Meclisi ve il başkanları ile önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen İnce, açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerine seslendi: Gelin ittifak kuralım

Konuşmasında muhalefet partilerine bir çağrıda bulunan İnce, şunları söyledi:

"Gelin ittifak kuralım. Üyelerin söz sahibi olduğu, bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı bir ittifak değil, tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir.
CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."

CHP'nin kaset kumpasını reddederek adaylıktan çekilmişti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi destekleme çağrılarına olumsuz yönde cevap veren İnce, adaylığını duyurmuştu. İnce, CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarının ardından ise adaylıktan çekilmişti. İnce,
"Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum"
ifadelerini kullanmıştı.


#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#CHP
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