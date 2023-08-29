Muharrem İnce'den muhalefete yerel seçim çağrısı: Gelin ittifak kuralım

Muharrem İnce, muhalefet partilerine bir çağrıda bulunarak "Gelin ittifak kuralım" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir süre sessiz kalmayı tercih eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sessizliğini bozdu. Parti Meclisi ve il başkanları ile önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen İnce, açıklamalarda bulundu.
Muhalefet partilerine seslendi: Gelin ittifak kuralım
Konuşmasında muhalefet partilerine bir çağrıda bulunan İnce, şunları söyledi: