Muhteşem dayanışma

Deprem felaketinin ardından Türkiye’yi yalnız bırakmayan yabancı arama-kurtarma ekipleri, halkın dayanışmasına ve yardım severliğine hayran kaldı. Onlardan biri İngiltere Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibinin (UK ISAR) tıbbi personeli Deborah Swann. Hatay’ın bir köyünde kendisini durduran ve yardımları için teşekkür eden depremzedeyle selfie çektiren Swan, sosyal medya mesajında “Hatay’ın ücra bir köyünde bu kadın beni sımsıkı tuttu ve bırakmadı. Burada yanlarında olduğumuz için çok minnettardı. Fazla bir şey olmamasına rağmen bize çay ve yemek ikram ettiler. Böyle harika insanlar” ifadelerini kullandı. İspanya’nın arama-kurtarma ekibinden Askeri Acil Durum Birimi (UME), enkaz altından çıkardıkları depremzedeleri hastanede ziyaret etti. UME önceki akşam yaptıkları ziyareti “Sevgi dolu bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz; Leyla’nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklama (mesajı): Siz kanatsız meleksiniz” ifadeleriyle paylaştı.

Deborah Swann

YARDIM İÇİN YARIŞIYORLARDI

Fransız siyasetçi Deborah Abisror De Lieme, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler nedeniyle geldiği bölgede, Türkiye’nin ve Türk halkının kurduğu yardımlaşma zincirine şahit olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans grubunun Ulusal Meclis’teki Genel Sekreterlik görevini yürüten Abisror De Lieme, İstanbul ve Kayseri üzerinden geldiği deprem bölgesi Elbistan’da izlenimlerini paylaştı. Köylere gidip beraberlerinde getirdikleri gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarından bahseden Abisror De Lieme şunları kaydetti: “(Deprem bölgesinde) Türkiye’nin ve Türk halkının kurduğu muhteşem bir yardımlaşma zincirine şahit oldum. Herkes buradaydı. İnsanlar mesafelere aldırmaksızın yardım yapmak için birbiriyle yarışıyordu. Elbistan’da bir köye gitme fırsatım oldu. Evleri sağlam olanlar bir odaya taşınıp hanelerinin geri kalan kısmında depremzedeleri misafir ediyordu. Bu korkunç felakete rağmen muhteşem bir dayanışma hakimdi.”

KAZAK EKİBE DEVLET NİŞANI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’de yer alan ekipteki herkese ülkeye döndükten sonra devlet nişanı takdim edileceğini söyledi.

Ricky Martin destek istedi

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye’deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, “Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye’de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor.” dedi. Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin UNICEF’in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.

73 yıllık minnetin azmiyle

Depremlerin ardından Türkiye’ye gelen Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığındaki 121 kişilik ekipte yer alan itfaiye grubunun şefi Cho, “Türkiye, Kore Savaşı’nda bize asker gönderen, yardım eden bir ülke. Ben gelirken o hatırayla geldim. ‘Buraya gelip ne kadar kişi kurtarırsak, bizim için o kadar güzel olur.’ dedik. 8 kişiyi sağ çıkarmayı başardık. Kurtardığımız canlar için tabii ki mutluyuz ama kurtaramadığımız canlar var onlar için de hüzünleniyoruz, kalbimiz acıyor. Bize Kore Savaşı’nda yardım eden Türkiye’nin hızlı şekilde toparlanmasını ümit ediyoruz.”

‘Teşekkür’ ne demek öğrendik

İspanya Dışişleri Bakanlığına bağlı Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Ajansının Hatay’da kurduğu sahra hastanesinin müdürü Roberto Arranz, kendilerine gösterilen yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Arranz, “İnanılmaz bir şey. Son 15-20 yıldır acil servis hizmetlerinde görev yapıyorum ve daha önce böyle iyi karşılanma görmedim.” diye konuştu. Yüzbaşı Angel Umbria da “Ağlayan bir kişi askerlerimden birini kucakladı ve ‘Teşekkürler’ dedi. Bu kelimeyi ‘Teşekkürleri’ hatırlıyorum. Daha önce duymamıştım ve sordum biri anlamını söyledi. Bu durum ekibimin hepsinde şok etkisi yarattı.”

Bize kalbinizi açtınız

Fransa’da gönüllülerden oluşan Fransız Afet Kurtarma Grubu (GSCF) Derneğinin Kurucu Başkanı Thierry Velu, “1999’da iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

İngiliz yazar da yemek dağıttı

Kudüs ziyareti sonrasında Müslüman olan ve Türkiye’ye yerleşen İngiliz gazeteci, yazar ve oyuncu Lauren Booth, yardım ve dua istedi. Booth, Iqra Charity tarafından düzenlenen 2 bin depremzedeye günde 3 öğün yemek ikram edilen çalışmalara katılarak yemek dağıttı.

Alkışlarla uğurlama

Almanya’dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye’den ayrıldı. Yaklaşık 100 kişi, dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı’nda Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya’nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı. Uçakta da yolcular ve uçuş ekibi tarafından alkışlandı.







