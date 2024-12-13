Münbiç’te PKK’nın el sanatları kursu görüntülendi: Bomba yapmayı öğretiyorlardı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Münbiç kentinde açtığı el sanatları kursunda kadınlara bomba yapım eğitimi verdiği tespit edildi.
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te terör örgütünün el sanatları kursu olan bina görüntülendi. Halkı kendisine çekmek için sözde sosyal organizasyonlara imza atan örgütün bu binada, örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında el yapımı bomba eğitimi verildiği öğrenildi. Binada, el yapımı bomba yapmak için kullanılan çok sayıda malzeme ve düzenekler ele geçirildi.
Bomba imha edildi
Kaçan teröristlerin karargah içerisindeki birçok evrak ile eşyayı yok etmeye çalıştı. Örgüte ait birçok fotoğraf ve afişin yer aldığı binada elektrik şalterine tuzaklanmış bomba da etkisiz hale getirildi.