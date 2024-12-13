Münbiç’te PKK’nın el sanatları kursu görüntülendi: Bomba yapmayı öğretiyorlardı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te terör örgütünün el sanatları kursu olan bina görüntülendi. Halkı kendisine çekmek için sözde sosyal organizasyonlara imza atan örgütün bu binada, örgüt üyesi kadınlara el sanatları adı altında el yapımı bomba eğitimi verildiği öğrenildi. Binada, el yapımı bomba yapmak için kullanılan çok sayıda malzeme ve düzenekler ele geçirildi.