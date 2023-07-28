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Murat Kurum Manavgat'taki yangınzedeye sözünü tuttu: Sen benim can borcumsun

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Manavgat yangını sırasında felçli eşi Ayşe Deniz'i yalnız bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen İbrahim Deniz'e (80) verdiği ziyaret sözünü tutu. Kurum, o anları sosyal medya hesabından video ile de paylaştı.

13:04 . 28/07/2023 Cuma
DHA
Murat Kurum, evi hasar gören 'Deniz Çifti'ni ziyaret etti.

Murat Kurum, evi hasar gören 'Deniz Çifti'ni ziyaret etti.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 10 gün süren orman yangını sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Kurum, bir bölümü hasar gören odada çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulundu ancak çift kabul etmedi. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin onarılan evi, 15 günde teslim edildi.




2 yıl sonra ailesiyle ziyaret etti

Yangının ikinci yılında Murat Kurum, Deniz çiftini unutmadı. Kurum, eşi Şengül ve kızı Zehra ile birlikte Deniz çiftini ziyarete gitti. İbrahim Deniz, 'Manevi oğlum' dediği Kurum'a uzun süre sarılarak,
"Oğlum benim, seni çok seviyorum, çok özledim ben seni"
diye karşıladı. Kurum, daha sonra,
"Sen benim can borcumsun"
diyen Ayşe Deniz'in elini öperek hatrını sordu. İbrahim Deniz, bir süre evde ağırladıktan sonra bahçede yetiştirdiği karpuzu Kurum ailesine hediye etti. O anları sosyal medya hesabından video ile de paylaşan Kurum,
"İbrahim amca ile 2 yıl önce Manavgat afetinde tanışmıştık. Felçli eşi ile alevler arasında kalmıştı. Çok şükür sağ salim kurtarmış, 15 günde de yapıp teslim etmiştik evini. İbrahim Amcaya sözümüz vardı, ailece ziyaretlerine geldik. Sağ olasın, var olasın İbrahim Amca"
dedi.

Manavgat'ta 1 yılda evler teslim

Murat Kurum, Manavgat yangınından sonra bölgede 20 gün kalmıştı. Yaraların sarılması için bakanlığın tüm imkanları ve ilgili kurumlar seferber edilmişti. Altyapı- üstyapı çalışmaları yapılmış ve bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşasına başlanmıştı. Bir yıl daha dolmadan evlerin 550'sinin anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti.





#Manavgat
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#yangın
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