Murat Kurum Manavgat'taki yangınzedeye sözünü tuttu: Sen benim can borcumsun

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 10 gün süren orman yangını sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Kurum, bir bölümü hasar gören odada çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulundu ancak çift kabul etmedi. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin onarılan evi, 15 günde teslim edildi.