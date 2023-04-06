Mustafa Şen Kılıçdaroğlu'nun hiçbir bilimsel araştırmada önde olmadığını açıkladı: Akşener 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı

Mustafa Şen.
Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gidecek. Her seçim döneminde olduğu gibi gündemi belirleyen şeylerden biri de anket sonuçları. AK Parti MKYK ve MYK Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen sosyal medya hesabından anket çalışmalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Akşener seninle kazanamıyoruz derken haklıydı
Çeşitli mecralarda CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anket sonuçlarında önde olduğuna dair veriler gördüğünü belirterek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şen, "Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Sayın Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sayın Akşener masadan kalkarken ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı!" ifadelerini kullandı.