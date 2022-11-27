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POLİTİKA

Mutabakatta olumlu gelişmeler var: Somut adım NATO sürecini hızlandırır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliği ve terörle mücadele konusunda yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmeler olduğunu açıkladı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da önceki gün konuşmasında, terörle mücadele konusunda Türkiye’ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söylemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mutabakatta olumlu gelişmeler var: Somut adım NATO sürecini hızlandırır
İbrahim Kalın, kalem festivali PenFest’e katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Çırağan Sarayı’nda dünyaca ünlü prestijli kalemlerin sergilendiği kalem festivali PenFest’e katılan Kalın burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO zirvesi marjında imzaladıkları Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Ortak Mekanizmanın 25 Kasım’da Stokholm’deki ikinci toplantısında hangi konuların değerlendirildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kalın, birinci amaçlarının mutabakat muhtırasında yer alan ana maddeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

BAZI OLUMLU GELİŞMELER VAR

Mutabakat muhtırası çerçevesinde hangi adımların atılacağının, ikili düzeyde ve üçlü düzeyde toplantıda değerlendirildiğini belirten Kalın, şunları söyledi: “Bazı olumlu gelişmeler var. Türkiye’ye karşı terör suçları işleyen şahısların, örgütlerin ve benzeri yapıların bu ülkelerde artık faaliyet göstermemesi yönünde de bir irade oluşuyor. Bunun somut adımlarla devam ettirilmesi, takip edilmesi, hayata geçirilmesi elbette NATO sürecini de hızlandıracaktır.”

KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

Kalın, ABD’nin Pençe-Kılıç harekatıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, “Açıkçası bizim güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden izin almamız, icazet almamız söz konusu değil. Biz bunu müttefiklerimizle konuşuruz” dedi.

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