Gündem Namaz kılarken kalbi duran vatandaşı cemaatin müdahalesi kurtardı
İSTANBUL

Namaz kılarken kalbi duran vatandaşı cemaatin müdahalesi kurtardı

Maltepe'de bir camide fenalaşan Necati Baskın namaz sırasında yere yığıldı. Hayati fonksiyonları zayıflayan ve kalbi duran Baskın'a sağlık ekiplerinin telefonda yönlendirmesiyle cemaat sırasıyla kalp masajı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Namaz kılarken kalbi duran vatandaşı cemaatin müdahalesi kurtardı
İmamın çağrısıyla cemaatteki bazı kişiler, sağlık ekipleri gelene kadar sırayla Baskın'a kalp masajı uyguladı.

İstanbul Maltepe'de yaşayan 55 yaşındaki Necati Baskın, öğle namazını kılmak için 70 Evler Karacabey Camisi'ne geldi.

Baskın'ın namaz kılarken yığılarak kafasını kalorifer peteğine çarptığını gören imam, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları zayıflayan ve kalbi duran Baskın'a kalp masajı yapılmasını istedi.

İmamın çağrısıyla cemaatteki bazı kişiler, sağlık ekipleri gelene kadar sırayla Baskın'a kalp masajı uyguladı.

Camiye ulaşan sağlık ekipleri damar yolunu açtıkları Baskın'a serum taktı ve kalbine elektroşok uyguladı. Baskın'ın bilinci yerine gelirken, haberi alan yakınları da camiye geldi.

Baskın'ın baypas ameliyatı olduğu, kalp ve şeker hastalıklarının yanı sıra kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baskın'ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

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