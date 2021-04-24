NASA'nın Akyaka paylaşımı kentte heyecan uyandırdı: Muğlalılar gururlandı

NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yaptı.

NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.

Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması ise kentte heyecan uyandırdı.

AA

Farklı bitki çeşitleri sahip

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nin (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yaptığı söyledi.

GÜNDEM NASA’dan Azmak Deresi paylaşımı: Güzelliğini yaşayın

REKLAM

AA

"Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirten Türkler, "NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'mızın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne yer vermesi bizleri mutlu etti.

AA

YEREL HABERLER Akyaka'nın 'doğal akvaryumu'na koruma

Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız biraz daha arttı. Güzelliğinin yanında bize de bunu korumak gibi bir görev düşüyor.

AA

Biz bu alanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. " dedi.

EKONOMİ "Sakin kent"e yerli turist akını

AA

1 milyon turist

Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti çekiyor.

REKLAM

AA

TEKNOLOJİ NASA yarışmasını Van Gölü kazandı