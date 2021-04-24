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Gündem NASAnın Akyaka paylaşımı kentte heyecan uyandırdı Muğlalılar gururlandı
MUĞLA

NASA'nın Akyaka paylaşımı kentte heyecan uyandırdı: Muğlalılar gururlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlaması kentte sevinçle karşılandı. Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, "NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'mızın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne yer vermesi bizleri mutlu etti. Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız biraz daha arttı" dedi.

Haber Merkezi AA
NASAnın Akyaka paylaşımı kentte heyecan uyandırdı: Muğlalılar gururlandı
Kadın Azmağı Deresi havadan görüntülendi.

NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yaptı.

NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.

Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması ise kentte heyecan uyandırdı.

AA

Farklı bitki çeşitleri sahip

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nin (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yaptığı söyledi.

NASA’dan Azmak Deresi paylaşımı: Güzelliğini yaşayın
GÜNDEM
NASA’dan Azmak Deresi paylaşımı: Güzelliğini yaşayın

AA

"Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirten Türkler, "NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'mızın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne yer vermesi bizleri mutlu etti.

AA

Akyaka'nın 'doğal akvaryumu'na koruma
YEREL HABERLER
Akyaka'nın 'doğal akvaryumu'na koruma

Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız biraz daha arttı. Güzelliğinin yanında bize de bunu korumak gibi bir görev düşüyor.

AA

Biz bu alanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. " dedi.

"Sakin kent"e yerli turist akını
EKONOMİ
"Sakin kent"e yerli turist akını

AA

1 milyon turist

Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti çekiyor.


AA

NASA yarışmasını Van Gölü kazandı
TEKNOLOJİ
NASA yarışmasını Van Gölü kazandı

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki kratere gidemeyebilirsiniz ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz
OYNAT 00:36
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki kratere gidemeyebilirsiniz ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtildi. Paylaşımda, Türkiye'nin en derin tatlı su gölü konumunda olan Salda Gölü'nün Mars'ın yüzey özelliklerini taşıyan yerlerden olduğunun altı çizildi.


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