logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Politika
İsrail dünyayı savaşa sürüklüyor: Nasrallah suikastının doğrulanması halinde bölgeyi bekleyen senaryolar neler?

İsrail dünyayı savaşa sürüklüyor: Nasrallah suikastının doğrulanması halinde bölgeyi bekleyen senaryolar neler?

Lokman Özdemir
11:5128/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

Gazze'nin ardından namlularını Lübnan'a çeviren soykırımcı terör devleti İsrail, dün akşam Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin öldüğünü iddia etti. Hizbullah cephesinden bu konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Peki söz konusu iddianın doğrulanması halinde bundan sonra ne olacak? Katil İsrail'in bölgede estirdiği terör ile dünya ve Ortadoğu'yu bekleyen senaryolar neler?

- Gazze'de soykırım yapan katil İsrail ordusu, 27 Eylül 2024 tarihinde akşam saatlerinde Beyrut'ta düzenlediği bir hava saldırısında Hizbullah lideri
Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını ve onun öldüğünü
öne sürdü. İddialara göre saldırı, Beyrut’un güneyinde, Hizbullah’ın güçlü bir şekilde bulunduğu bölgelerde gerçekleşti.

Ordu sözcüsü, saldırının ardından yaptığı açıklamada
"Beyrut’a yönelik gerçekleştirdiğimiz hava saldırısında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı etkisiz hale getirdik"
ifadelerini kullandı.

Hizbullah doğrulamadı


Sık sık bu tarz haberlerle manipülasyon yapmaya çalışan terör devleti İsrail'in söz konusu iddiası Hizbullah tarafından henüz doğrulanmadı.



Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü henüz doğrulamazken İran'ın bu saldırıya nasıl bir yanıt vereceği tartışılıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede yeniden bir çatışma sürecine yol açabileceğini düşünüyor.





İran ne yapacak?


Jerusalem Post'tan
Amir Bohbot
, Nasrallah suikastinin doğrulanması halinde bölgeyi bekleyen olası senaryoları yazdı.

Bohbot'a göre, Hizbullah’ın merkezi komuta karargâhının bombalanması, Tel Aviv'in 'şer eksenine' karşı mücadelenin angajman kurallarında yaşanacak bir değişikliğe işaret ediyor.


Bohbot
"Bu olay, kuşkusuz bölgesel karışıklıklara yol açacak. Eğer operasyon başarılı olursa, kuzeyde Hizbullah ve güneyde Hamas’a karşı terörizmle mücadelede önemli fırsatlar doğacak"
şeklinde değerlendirmede bulundu.


"Hizbullah ve Husilere izin verilecek"


  • Katil İsrail ordusunun hem savunma hem de saldırı stratejilerine yönelik çeşitli senaryolar ve bu senaryoların olası sonuçlarına hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Bohbot, 'en uç senaryo' olarak İran’ın Hizbullah ve Husilere serbestlik tanıyarak İsrail'in iç bölgelerine yönelik geniş çaplı roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlatmalarına izin vermesini gösterdi.

Bu senaryoda İran, kendi topraklarından saldırılar düzenleyerek çatışmaya doğrudan dahil olma yoluna da gidebilir; Fakat Tahran'ın atacağı bu adımın düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bohbot’a göre, eli kanlı İsrail ordusu olası bir durumun kötüleşmesine karşılık olarak kara, deniz ve hava savunmasında alarm seviyesini artırdı. Ayrıca, Lübnan’da kara manevralarına hazırlık yapmak amacıyla Kuzey Komutanlığı'nı iki piyade tugayıyla güçlendirdi.


Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor


Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çoğu sivil
783 kişi
hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaklaşık
üç bin
kişi de yaralandı.

#Hasan Nasrallah
#İran
#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
#Beyrut

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eski tip sürücü belgesi yenileme için son tarih belli oldu! Sürücü belgesi yenileme işlemleri ne zaman bitecek?