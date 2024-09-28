Gazze'nin ardından namlularını Lübnan'a çeviren soykırımcı terör devleti İsrail, dün akşam Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin öldüğünü iddia etti. Hizbullah cephesinden bu konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Peki söz konusu iddianın doğrulanması halinde bundan sonra ne olacak? Katil İsrail'in bölgede estirdiği terör ile dünya ve Ortadoğu'yu bekleyen senaryolar neler?
Hizbullah doğrulamadı
Sık sık bu tarz haberlerle manipülasyon yapmaya çalışan terör devleti İsrail'in söz konusu iddiası Hizbullah tarafından henüz doğrulanmadı.
Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü henüz doğrulamazken İran'ın bu saldırıya nasıl bir yanıt vereceği tartışılıyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede yeniden bir çatışma sürecine yol açabileceğini düşünüyor.
İran ne yapacak?
Bohbot'a göre, Hizbullah’ın merkezi komuta karargâhının bombalanması, Tel Aviv'in 'şer eksenine' karşı mücadelenin angajman kurallarında yaşanacak bir değişikliğe işaret ediyor.
"Hizbullah ve Husilere izin verilecek"
- Katil İsrail ordusunun hem savunma hem de saldırı stratejilerine yönelik çeşitli senaryolar ve bu senaryoların olası sonuçlarına hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Bohbot, 'en uç senaryo' olarak İran’ın Hizbullah ve Husilere serbestlik tanıyarak İsrail'in iç bölgelerine yönelik geniş çaplı roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlatmalarına izin vermesini gösterdi.
Bu senaryoda İran, kendi topraklarından saldırılar düzenleyerek çatışmaya doğrudan dahil olma yoluna da gidebilir; Fakat Tahran'ın atacağı bu adımın düşük bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bohbot’a göre, eli kanlı İsrail ordusu olası bir durumun kötüleşmesine karşılık olarak kara, deniz ve hava savunmasında alarm seviyesini artırdı. Ayrıca, Lübnan’da kara manevralarına hazırlık yapmak amacıyla Kuzey Komutanlığı'nı iki piyade tugayıyla güçlendirdi.