Katil İsrail ordusunun hem savunma hem de saldırı stratejilerine yönelik çeşitli senaryolar ve bu senaryoların olası sonuçlarına hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Bohbot, 'en uç senaryo' olarak İran’ın Hizbullah ve Husilere serbestlik tanıyarak İsrail'in iç bölgelerine yönelik geniş çaplı roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlatmalarına izin vermesini gösterdi.