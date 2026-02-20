Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu ilettiğini söyledi. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayan Netanyahu, “Kesin olan bir şey var; eğer Ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler” ifadelerini kullandı.