Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz

09:2720/02/2026, Cuma
Binyamin Netanyahu'dan askeri törende İran'a açık tehdit
Binyamin Netanyahu'dan askeri törende İran'a açık tehdit

Binyamin Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Misilleme yapmaları halinde İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz” dedi.

Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran politikasına ilişkin açıklamada bulundu. ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine ‘savaş hazırlığı’ talimatı verdiğini belirten Netanyahu, İsrail’in İran’a karşı en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını bildirdi.

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu ilettiğini söyledi. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayan Netanyahu, “Kesin olan bir şey var; eğer Ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler” ifadelerini kullandı.




