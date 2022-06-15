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ANKARA

Öğrenci affı ne zaman çıkıyor, kimleri kapsıyor?

Öğrenci affı nedir, çıktı mı? Ne zaman çıkıyor? Kimleri kapsıyor? Öğrenci affına dair çalışmaları başlatan YÖK'ten yeni açıklamalar beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasıyla öğrenci affı tekrar gündeme geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Öğrenci affı ne zaman çıkıyor, kimleri kapsıyor? Erdoğandan af açıklaması
​Öğrenci affı ne zaman çıkıyor?

Öğrenci affı nedir, çıktı mı? Ne zaman çıkıyor? Kimleri kapsıyor? Öğrenci affına dair çalışmaları başlatan YÖK'ten yeni açıklamalar beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasıyla öğrenci affı tekrar gündeme geldi.

Öğrenci affının ne zaman çıkacağı merak ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasıyla öğrenci affı tekrar gündeme geldi.Öğrenci affı nedir, çıktı mı? Ne zaman çıkıyor? Kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip oluyor. İlk olarak 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya dair yeni çalışmalar devam ediyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Bu yıl düzenlemesi yapılan öğrenci affında da aynı koşulların geçerli olması bekleniyor. Şartlar belli olduktan sonra, yapılan açıklamaların akabinde detaylar haberimizde yer alacak.

2022 ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık' açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, genel öğrenci affı için TBMM ile YÖK arasında çalışmaların başladığını şu sözlerle ifade etti:

"Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın, Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim."

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