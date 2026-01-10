Öğretmen tayininde yeni dönem

Yeni düzenlemeye göre atama ve tayinler öğretmen ihtiyacı, tercihler ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarına en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek, değerlendirme ve sözlü sınavda başarı barajı 60 puan olacak. Zorunlu hizmet kapsamında, 16 Haziran 2023’ten sonra göreve başlayan öğretmenler için yükümlülük devam edecek. Süreler hizmet bölgesi ve branşa göre belirlendi. Öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek, süresi dolanlar ihtiyaç bulunan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere daha yüksek hizmet puanı verilecek, kurs, proje ve yarışmalarda görev alanlara ek puan uygulanacak. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026’ya kadar 3’üncü hizmet bölgesi sayılacak.