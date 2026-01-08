Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
MEB AGS ile ÖABT'de sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yaptı

MEB AGS ile ÖABT'de sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yaptı

20:288/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, öğretmen adaylarına 12 Temmuz'da uygulanacak AGS ile ÖABT'nin sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yapıldığı aktarıldı. Sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) sınav yapısı ve uygulama esaslarını güncelledi.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına 12 Temmuz'da uygulanacak AGS ile ÖABT'nin sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yaptı.

Buna göre, AGS'de 2026'da da toplam 80 soru sorulacak, sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, ÖABT ile aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına,
"dokuman.osym.gov.tr"
adresi üzerinden ulaşabilecek.
AGS'de
"Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi"
başlığının kapsamı genişletildi.
Buna göre
"Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi"
başlığının kapsamı, eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

ÖABT'de soru yapısı korundu, özel eğitim alanı eklendi

ÖABT'de soru sayısı 2025'te olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

Sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında ise ÖABT'de 30'u alan bilgisi, 20'si alan eğitimi olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

ÖABT'de sınav süresi, ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı diller Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça'da Milli Eğitim Akademisine girişte ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.



#Akademi Giriş Sınavı
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş arayanlar dikkat: İŞKUR raporu yayımlandı! 2025’te en çok alım yapılan meslekler belli oldu