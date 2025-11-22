Öğretmenler Gününü 'Elazığ Kültür Şöleniyle' kutladılar

Diyarbakır'da öğretmenler günü "Elazığ Kültür Şöleniyle" kutlandı. Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, 12 Aralık’ta Bingöl Kültür Şöleni yapılacağını ifade etti.
Diyarbakır Final Okulları yerleşkesinde düzenlenen şölene, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Kurulu üyesi ve Final Eğitim Kurulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem, Final Eğitim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bilbay, çok sayıda iş adamı ve bürokrat katıldı.
Programda konuşan Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, Öğretmenler Gününü Elazığ Kültür Şöleniyle birleştirdiklerini söyledi. Daha sonra da 12 Aralık’ta Bingöl Kültür Şöleni, Mardin ve en sonunda Diyarbakır Kültür Şenliği Gecesi yapacaklarını belirten Otu, bu iki programı da böylece tanıtmış olduklarını ifade etti.
Programda, yöneticilere ve okulda uzun yıllar görev yapan öğretmenlere plaket ve hediye takdim edildi.