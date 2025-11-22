Yeni Şafak
Öğretmenler Gününü 'Elazığ Kültür Şöleniyle' kutladılar

00:3922/11/2025, Cumartesi
IHA
Diyarbakır'da Elazığ Kültür Şöleni
Diyarbakır'da öğretmenler günü "Elazığ Kültür Şöleniyle" kutlandı. Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, 12 Aralık’ta Bingöl Kültür Şöleni yapılacağını ifade etti.

Diyarbakır Final Okulları, Öğretmenler Gününü
"Elazığ Kültür Şöleniyle"
kutladı.

Diyarbakır Final Okulları yerleşkesinde düzenlenen şölene, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Kurulu üyesi ve Final Eğitim Kurulları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü Şevket Ertem, Final Eğitim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bilbay, çok sayıda iş adamı ve bürokrat katıldı.


Programda konuşan Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, Öğretmenler Gününü Elazığ Kültür Şöleniyle birleştirdiklerini söyledi. Daha sonra da 12 Aralık’ta Bingöl Kültür Şöleni, Mardin ve en sonunda Diyarbakır Kültür Şenliği Gecesi yapacaklarını belirten Otu, bu iki programı da böylece tanıtmış olduklarını ifade etti.


Davetlilere teşekkür eden Otu,
"Hayatımda emeği geçen İbrahim Taşel olsun, Şevket ağabey olsun, Mustafa Bilbay, onlara hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu, ilimize de, bölgemize de ve ülkemize yaptığı katkılardan dolayı hepinizin huzurunda şükranlarımızı bildiriyoruz. İyi ki varlar, iyi ki ülkenin eğitiminde çok büyük katkıları oldu. Milyonlarca öğrenci yetiştirdikleri için bir eğitim neferi olarak hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum"
dedi.

Programda, yöneticilere ve okulda uzun yıllar görev yapan öğretmenlere plaket ve hediye takdim edildi.



#Öğretmenler Günü
#Elazığ
#Kutlama
