Öğretmenler Gününü 'Elazığ Kültür Şöleniyle' kutladılar

"Hayatımda emeği geçen İbrahim Taşel olsun, Şevket ağabey olsun, Mustafa Bilbay, onlara hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu, ilimize de, bölgemize de ve ülkemize yaptığı katkılardan dolayı hepinizin huzurunda şükranlarımızı bildiriyoruz. İyi ki varlar, iyi ki ülkenin eğitiminde çok büyük katkıları oldu. Milyonlarca öğrenci yetiştirdikleri için bir eğitim neferi olarak hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum"