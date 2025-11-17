Ataması yapılan öğretmenler ne zaman hangi tarihte göreve başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. 15 bin öğretmen için bugün yani 17 Kasım’da başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. MEB öğretmen ataması sonuçları, 24 Kasım'da yapılan kura neticesinde belli olacak. İşte ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama tarihi.