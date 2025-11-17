15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih ekranı erişime açıldı. Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Tercihlerin sona ermesinin ardından atamalar 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacak. Ataması kesinleşen öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasıyla birlikte görevlerine başlayacak. Peki ataması yapılan 15 bin öğretmen ne zaman ve hangi tarihte göreve başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. 15 bin öğretmen için bugün yani 17 Kasım’da başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. MEB öğretmen ataması sonuçları, 24 Kasım'da yapılan kura neticesinde belli olacak. İşte ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama tarihi.
Ataması yapılan öğretmenler ne zaman hangi tarihte göreve başlayacak?
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.
MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.