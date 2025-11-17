Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci başlatıldı. Sözlü sınav sonuçları neticesinde oluşan puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Peki MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılacak? KPSS ile öğretmen ataması sona mı erdi? İşte öğretmen atama takvimine ilişkin tüm detaylar.

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 29 Ağustos'ta açıklamış, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da 15 Ekim'de yayımlamıştı. 1 Eylül'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 5 Eylül'de sona ermiş, 3 Ekim'e kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları ne zaman sona erecek? Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınav puanı kaç olan öğretmen ataması tercih başvurusu yapacak? Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

MEB 15 bin sözleşmeli atamaları ne zaman? Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? KPSS ile öğretmen ataması sona mı erdi? MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Öğretmen ataması en çok hangi branşta olacak? 2025 atama planlamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyle sıralandı: • Sınıf öğretmenliği: 4.378 • Özel eğitim: 3.087 • Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.802 • Okul öncesi: 1.321 • İngilizce: 757 Bu dağılım, özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildi.

