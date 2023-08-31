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Okul birincileri 'Tercihim Uşak Üniversitesi' dedi

Her yıl eğitim kalitesini artırarak ulusal ve uluslararası derecelendirme listelerindeki konumunu üst sıralara taşıyan Uşak Üniversitesi okul birincilerinin de tercihi oldu.

15:49 . 31/08/2023 Perşembe
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Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerle sohbet etti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilerle sohbet etti.


Bu yıl yüzde 98 doluluk oranına ulaşan Uşak Üniversitesinin başta Tıp Fakültesi olmak üzere birçok bölümü okul birincilerinin tercihi oldu.


Eğitim kalitelerini günden güne arttırdıkları ve öğrencilerin ilk tercih ettiği üniversiteler arasında daha üst sıralara yükseldiklerini söyleyen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak Üniversitesi hem coğrafi konumu hem de verdiği kaliteli eğitimle son yıllarda bölgenin gözde üniversiteleri arasına girdi. Bu yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biri olan üniversitemizin Tıp Fakültesini 3, Diş Hekimliği Fakültesini 3, Eğitim Fakültesini 12, Fen Edebiyat Fakültesini 4, Sağlık Bilimleri Fakültesini 3, Spor Bilimleri Fakültesini 2, Ziraat Fakültesini 1, Adalet Meslek Yüksek Okulunu 2, Banaz Meslek Yüksekokulunu 2, Karahallı Meslek Yüksekokulunu 1, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu 6 ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu 1 okul birincisi tercih etti. Bu öğrencilerimizi tebrik ederken ‘Uşak Üniversitesi ailesine hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

#Uşak Üniversitesi
#Tıp Fakültesi
#Sağlık Bilimleri Fakültesi
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