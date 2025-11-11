Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti

Manisa’da iddiaya göre, okul müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli öğrenci ile henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu merdivenden itti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığı ifade edildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir ortaokulda okul müdürünün otizmli bir öğrenciyi merdivenden ittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu’daki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü Bekir G., 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U.’yu henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma esnasında merdivenden itti. O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 5 Kasım 2025 tarihinde okul müdürünün bir öğrenciye yönelik fiili müdahalede bulunduğu iddiası üzerine aynı gün soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili idari sürecin derhal başlatıldığı ve ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılmasının sağlandığı belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.