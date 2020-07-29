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Gündem Okullar 31 Ağustosta açılacak mı? Sağlık Bakanı Kocadan önemli açıklama
EĞİTİM

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılışına ilişkin son dakika açıklaması geldi

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

  • "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Ancak eğitimin nasıl yapılacağı önümüzdeki haftalarda belirlenecek. Okullarda pozitif vaka çıktığında hangi önlemler alınacağıyla ilgili çalışmalar yapılıyor."

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