Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılışına ilişkin son dakika açıklaması geldi
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:
"Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak. Ancak eğitimin nasıl yapılacağı önümüzdeki haftalarda belirlenecek. Okullarda pozitif vaka çıktığında hangi önlemler alınacağıyla ilgili çalışmalar yapılıyor."
Koca, "Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor" açıklamasında bulundu.