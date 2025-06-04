Ölü yunus Bebek sahilinde karaya vurdu: Çöp konteynerine atıldı

Olayla ilgili konuşan Azmi Yıldız, “Her gün buraya yüzmeye geliyoruz. Kıyıdan geliyordu, ben ne olduğunu bilemedim. Yakına gelince bir bakayım dedim, baktım ki balık beyaz yunus balığıydı. Ölmüş, çıkartmaya çalıştım. Kardeşim Aydın'ı çağırdım beraber çıkarttık ve attık. Yarım saat sonra da fare geldi, onu da çıkarttık. Sonra çöp konteynerini caddeden buraya getirdim. Poşetleyip içerisine attık. Çok büyüktü. Hiç olmuyordu ilk defa gördüm. Neden olduğunu bilemiyorum çok kötü bir şeydi. Herhalde yani üzüldük, insan tabi üzülüyor. Çok eski ölmüş, yeni değildi. Kokmuş ve kavurgaları iskeletleri dışarıya çıkmış, hayvan parçalanmıştı" dedi