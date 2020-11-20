Ölümüne kiralık

Büyük İstanbul depremi korkusu, kiracıları daha dikkatli olmaya sevk ederken, ev sahipleri de kirli bir oyuna başvurdu. Evlerini daha genç gösterip “güvenli konut algısı” oluşturmak isteyen ev sahiplerinin deprem sigortası yaptırırken de aynı oyunu sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu durumun son mağduru ise Maltepe Altayçeşme Adalı Sokak’ta bulunan bir evi kiralayan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Meryem Akça oldu. Kardeşi ve okul arkadaşıyla birlikte 15 ay önce ev kiralayan Akça’nın yaşadığı olay bu kadarına da pes dedirtti. İnternette yer alan ev ilanlarını tarayan Akça, 2000 senesinden önce yapılan tüm binaları eleyerek yaşadığı evi kiraladı. Genç ve deprem sigortalı bir evde yaşadığı için kendini oldukça güvende hisseden genç kızın tüm dünyası, kapıcının “Ekipler gelecek binaya sağlamlık kontrolü yapacaklar” demesiyle alt üst oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, binanın 2000 yılında değil, 1987 yılında yapıldığı, deprem sigortasının tarihinin ise doğru yazılmadığı ortaya çıktı. İnternete verilen kiralık daire ilanında binanın 2000 yılından sonra inşa edildiği bilgisi yer alırken, doğru olmayan bilgilerin yer aldığı DASK raporu ise Akça’ya emlakçı tarafından gösterildi.

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Meryem Akça

İSKELETTE NE ARARSAN VAR!

Yaşanan skandal bununla da sınırlı kalmadı. AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde daire sakinlerinin izni istenerek bina iskeletinden çeşitli numuneler alındı. Perde denilen bu bölümden alınan parçalarda deniz kabuklarıyla karşılaşan Akça, “O andan itibaren beynimizde şimşekler çaktıran gerçeklerle yüzleşmeye başladık. Ekibin çıkardığı numune deniz kumundan yapılan bir beton parçasıydı. İçinde deniz kabukları da dahil ne ararsanız var. İşin kötü yanı bunlar binayı taşıyan ana bölümde yer alıyor” dedi.

HAYAT Evin depreme karşı güvenli olduğu nasıl anlaşılır?

Binanın iskeleti ve farklı bölümlerden numune alan AFAD ekipleri alınan her parçanın ellerinde ufalandığını söylediler.

GERÇEĞİ KOMŞUSU ANLATTI

Altınçeşme Sokak’ta bulunan evi 2000-2006 arasında yapıldığına dair deprem sigortası güvencesiyle tuttuklarını anlatan Akça, “Apartman sakinlerinin organize etmesiyle kentsel dönüşüm ekibi binayı muayene etti. Komşular yıllardır yaşadıkları evin ne durumda olduğunu biliyorlardı tabii ama biz o zaman bile tedbir amaçlı yapıldığını zannettik. AFAD ekipleri bina iskeleti ve farklı bölümlerden numune aldılar, alınan her parça adeta elimizde ufalandı. Bu sırada üst kat komşumuza, bu bina 2000-2006 arası yapılmış, böyle bir şeyin nasıl olur diye sordum. Gerçeği o zaman öğrendim. Komşumuz, “Yok yahu bu binanın planı belediyeden mührünü 1987’de aldı” diyerek bana planı gösterdi. Belgeye göre inşaata 1984’te başlanmış ancak imar belgesi 1987’de alınmış. Duyduklarımıza inanamadık. En son yaşanan depremde salon kirişimizde çatlak olmuştu, binanın yaşını ve sigortayı düşünerek önemsememiştik. Bina genç diye düşünmüştük, işin aslının böyle olacağını hiç düşünemezdik” diye konuştu.

6 ŞİDDETİNE DAYANAMAZ

Akça sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz daha bina yaşının şokunu atlatamamışken, komşumuz bodrumdaki derin çatlakları gösterdi. Kolonlardan bazılarının beton kısmı dökülmüş, içindeki demir açıktan görünüyor ve demiri elinizle dokunarak ufalayabiliyorsunuz. Ekipten biri binadaki işlerini tamamlayınca çıkmadan son kez bizim dairedeki numune aldıkları yerin fotoğrafını çekti. O esnada ekiplere, 6 şiddetinde bir depremde ayakta kalır mıydı diye sordum, cevap hayırdı. Ekipler binanın yüzde 95 çürük çıkacağı tahmininde bulunarak apartmandan ayrıldı.”

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FOTOĞRAF 8 Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından evleri yıkılan ya da hasarlı olan vatandaşların taşınma telaşı devam ediyor. İzmir Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, özellikle Bayraklı ilçesinden taşınmak isteyenlerin zemini kayalık olan bölgeleri tercih ettiğini belirterek, Yeşilyurt, Buca, Çiğli'de de ev arayışı olduğunu söyledi. Vural, deprem yönetmeliğine göre yapılan yeni binalara yönelişin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi: Bayraklı, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahallesi'ndeki hasarsız binalarda yaşayanlar bile korkup, burayı terk etme yolunda. Her binada ikişer, üçer taşıma şirketi görüyoruz. Kiralık ev bulmakta zorluk çekiyorlar. Bazı mal sahipleri fiyat artışlarına gidiyor. Herkesi aynı kefeye koymamalı. Kimileri de depremzedeler için 'kışı geçirsin kira ödemesin' diyor. Ama Atatürk Mahallesi, Evka 3 Evka 4 gibi yerlerde fiyat artışlarının 300 ile 1000 lira arasında değiştiğini gözlemliyorum. 2 bin, 3 bin lira civarında olan yeni evler de şu anda 4 binlere çıktı. Eskiler daireler ise bin 600 lira iken 2 bin, 2 bin 200 liraya kadar yükseldi dedi. Emlakçı Aytekin Delibaş da bazı ev sahiplerinin depremi fırsata dönüştürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: Binası yıkılmış vatandaş ev buluyor, ev sahibiyle 1800 liraya anlaşıyor. Kaporasını çekmek için bankaya gidip döndüğünde, emlakçı, 'Ev sahibi 2 bin 200 dedi' diyor. Aradaki emlakçı zor durumda kalıyor. Kontratı yapıp, o fiyattan tutmak zorunda kalıyor vatandaş. Çünkü çadırda yaşayanlar var. Mansuroğlu'nda fiyatlar 2 bin bandındaydı şu anda 3 bin TL'ye yükseldi. Bazı ev sahipleri de 2 bin liralık evini 2 bin 500'e yükseltti. Her gün yüze yakın telefon alıyoruz. Binlerce kişi mağdur. Mansuroğlu'nda 30'u geçmez yeni bina sayısı. Kemalpaşa Ulucak gibi yerlerde müstakil evler öncelikli. Bulamayan 2-3 katlı apartmanlara yöneliyor. Yüksek binalara kimse girmek istemiyor. Ayten Salman da satılık ev fiyatlarının da arttığını belirterek Satılık ev düşünüyordum. 725 bin lira rakam telaffuz edildi, iki gün evi göstermediler. Sonra evi görmek istediğimi söyledim. Fiyatın 850 bin liraya çıktığını duydum. Maalesef benim gibi birçok insan bunu yaşıyor dedi. Depremin ardından evine giremediğini anlatan Ayşe Erdoğmuş ise Deprem sırasında evdeydim. Torunumla beraber yalnızdık. Çok korktuk herşey devrildi, yıkıldı. Korkarak inip apartmanın ne zaman yıkılacağını düşünmeye başladık. Buralar mahşer yeri gibi oldu. Hala titriyorum. İki haftadır kızımda kalıyorum. Sabah geldim nakliyecilerle. Kimse kalmadı apartmanda. Bir daha deprem olursa kaldırabilir mi bilmiyoruz. Atatürk Mahallesi'ne taşınıyoruz. Bu ev kendimizindi kiraya gidiyoruz. Bin 500 liraya bulduk. Kiralar iki katına çıkmış. Birkaç yerle görüştük indirim yapanlar da varmış. Biz 2 artı bir daireyi bu fiyata bulduk. Oysa kendi evimiz 140 metrekareydi. Ama yığacağız eşyaları oturacağız, ne yapalım. Depremin vurduğu İzmir'de ev kiraları fırladı vatandaşlar tepki gösterdi İzmir'de 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından riskli bölgelerden kaçış başladı. Vatandaşlar, taşınmak için zemini kayalık olan bölgelerdeki binaları tercih ederken, bazı ev sahiplerinin kiralara yaptığı artış tepkilere neden oldu. Deprem öncesi 2-3 bin lira olan kiraların 4 bin liraya yükseldiği iddia edildi. BiP'te paylaş

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MEMLEKETİME DÖNDÜM

Evin çürük olduğunu öğrendikten sonra bir gece dahi evde kalamayacağını aktaran Akça, “Okulumuz pandemi nedeniyle online eğitim veriyordu. Bu olaydan sonra İstanbul’da kalamazdım, elime ne geçtiyse toparlayıp memleketim Isparta’ya döndüm” diye konuştu.

SAHTEKARLIK YAPILMIŞ OLABİLİR

Bina inşaatlarında böyle oyunlar dönerse daha çok can yitirileceğini hatırlatan Akça şöyle devam etti: “Acısı taze olan İzmir depreminde enkaz altında kalanlardan en çok ev sahiplerinin evlerinin çürük olduğunu bilerek bunu kendilerinden sakladıkları kiracılara üzülmüştüm. İstanbullu kiracılar, belki sizin de sağlam diye evini tuttuğunuz ev sahibiniz binasını genç ve sağlam göstererek sahtekarlık yapmış olabilir.”

Kişilerin beyanı esas alınır

Ödül Sigorta Aracılık Hizmetleri’nden Recep Yüce: “Deprem sigortası yaptırırken, pafta, parsel numarası sistemde kayıtlı olduğu için otomatik olarak ortaya çıkar. Ancak binanın adres kodları, yapılış tarihi gibi bilgiler düzenlenirken sigorta yaptıracak kişilerin beyanı dikkate alınır” dedi. Yüce, “Bazen yapılış tarihini bilmedikleri için bazen de daha düşük sigorta primi ödemek için bina yaşını az söyleyebilirler. Sigortacılar binalarda kişilerin beyanlarını esas alarak poliçe düzenler” şeklinde konuştu.

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Tüm bilgiler veritabanında

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Levent Deveci: “DASK, kamu alanındaki bir veriyi değiştirme kudretini kişilerin beyanına bırakmış bir sistem değil. DASK’ta sigorta yaptırmak istediğinizde ada, parsel numarası verirsiniz, tüm bilgiler veritabanında zaten mevcuttur. DASK, belediye verileriyle çalışır. Belediye verisi doğru geldiyse, DASK’ın verisi doğrudur. Buradaki olay çok spesifik bir durum. Yanlış veri girişi yapılmış olabilir. Burada bir muğlaklık var ancak bunu proje bazlı incelemek gerekir. Genele yaymak doğru olmayabilir.”