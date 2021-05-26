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POLİTİKA

Ömer Çelik: İftiralar karşısında arkadaşlarımızın yanındayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "AK Parti MYK’sı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir. Hiç kimse illegal alandan yapılan açıklamaları siyasi hesaplaşmanın alanına dönüştürmesin. Elinde bilgi olan, belge olan siyasetini yapsın, yargıya taşısın" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik: İftiralar karşısında arkadaşlarımızın yanındayız
Ömer Çelik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20 itibariye toplanmıştı. Toplantının sona ermesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI

"İllegal mafyatik bir kişinin iftiraları gündeme getiriliyor. AK Parti MYK’sı, Süleyman Soylu’yla ilgili, eski Başbakanımızla ilgili bu iddiaları en güçlü şekilde reddetmektedir.

Siyasetinin içindeki saldırı gayri meşru alandan geldiği için kategorik olarak reddedilmelidir. Türk siyasetinin referans alanı hiçbir zaman illegal yapılar olmamalıdır. Suç örgütlerini referans alanlar kendilerini suç örgütlerine kullandırıyor demektir.

Hiç kimse illegal alandan yapılan açıklamaları siyasi hesaplaşmanın alanına dönüştürmesin. Elinde bilgi olan, belge olan siyasetini yapsın, yargıya taşısın.

PEKER'İN DESTEK MİTİNGİ

Bazı organizasyonlar var, başına 'ak' kelimesini koyarak kendisine ocak, dernek ya da birtakım organizasyonlar diyor. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur. AK Parti'nin kurumsal kimliği çerçevesinde yapılmayan hiç bir organizasyondan biz sorumlu değiliz. Eğer biz destek vermemişsek biz sorumlu olmayız.

AKŞENER'E NETANYAHU TEPKİSİ

Bu akla ziyan bir yaklaşımdır. Türk siyaset tarihinde görülmemiş en çirkin söylemdir."

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