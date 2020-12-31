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ANTALYA

Ömür boyu hapsi istenen cinayet sanığı: Birini vurdum ama kim bilmiyorum

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Harun Algül'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Can ve arkadaşı Aydın Eser'in ömür boyu hapsi istendi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Serdar Can'ın, arkadaşına "Birini vurdum ama kimi vurduğumu bilmiyorum" dediği kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.
Davanın görülmesine ilerleyen günlerde başlanacak.

Serdar Can ve Aydın Eser, borç- alacak meselesini konuşmak için M.Ö.'nün Harun Algül (36) ile ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti.

  • Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İkili, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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'MAKTULÜ TANIMAM'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, ömür boyu hapsi istenen sanıkların ifadelerine yer verildi.

  • İddianameye göre Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi:
  • “Aydın Eser ise arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Harun Algül'ü tanımam ve herhangi bir alışverişim de yoktur."

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'YÜZÜME YUMRUK ATTI'

Aydın Eser ise ifadesinde, Harun Algül'ün M.Ö. ile birlikte olay yerine geldiğini belirterek, “Maktul bize 'Siz kimsiniz benim depoma geliyorsunuz?' diyerek yüzüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra birkaç kişi daha bana vurdu. Yerden kalkmaya çalışırken maktul Harun Algül, çay demliğini şakak bölgeme fırlattı. O sırada M.B. isimli şahıs silahla üzerime doğru geldi ve 2-3 el silah sesi duydum. Ama kimin ateş ettiğini görmedim. Harun Algül'ün yere düştüğünü gördüm. Bu sırada M.Ö. ile Serdar Can tüfeği çekiştiriyordu. Tüfek yine patladı. Sonrasında Serdar Can ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" dedi.

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'ŞOKTAYDI'

Dosyada davacı- davalı olarak görünen A.A. da ifadesinde, Serdar Can'ın kendisini arayarak, "Eskiden elma topladığımız bahçenin oradayım, oraya gel" dedikten sonra konum attığı yere gittiğini belirterek, “Serdar Can şoktaydı. Bana 'Birini vurdum ama kimi vurduğumu bilmiyorum' dedi" dedi.

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