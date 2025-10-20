Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.









HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Siirt ve Şırnak çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.





Ayrıca Kıyı Ege için de benzer bir uyarı yapıldı. İzmir, Aydın ve Manisa’nın batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ani su baskınları ve kısa süreli fırtınalara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.









KAR GELİYOR





Öte yandan bu hafta Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağmurun zaman zaman karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.





Haftanın ikinci yarısında ise yağışlar yurdu terk ediyor. Cumartesi’den itibaren tüm bölgelerde hava açacak ve sıcaklıklar yeniden yükselecek. 26 ve 27 Ekim’de Türkiye genelinde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Yağışların sona ermesiyle birlikte batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar 25 dereceyi bulacak, soğuk hava ve kar yalnızca yüksek bölgelerde etkisini sürdürecek.





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA





Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C





Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu





ÇANAKKALE °C, 21°C





Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu





İSTANBUL °C, 19°C





Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu





EGE





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu





DENİZLİ °C, 21°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





İZMİR °C, 22°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı





MUĞLA °C, 21°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





AKDENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 28°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 27°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı





HATAY °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ISPARTA °C, 19°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı





ÇANKIRI °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu





KONYA °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu





SİNOP °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı





ZONGULDAK °C, 16°C





Parçalı ve çok bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı





RİZE °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





SAMSUN °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı





TRABZON °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.





ERZURUM °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı





KARS °C, 16°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı





MALATYA °C, 22°C





Parçalı ve çok bulutlu





VAN °C, 18°C





Parçalı ve çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 25°C





Parçalı ve çok bulutlu





GAZİANTEP °C, 25°C





Parçalı ve çok bulutlu





MARDİN °C, 22°C





Parçalı ve çok bulutlu





SİİRT °C, 26°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu











