Cami avlusuna terk edilen bebek tedavi altına alındı: Hipotermi teşhisi konuldu

20/10/2025, Pazartesi
DHA
Polis, bebeği bırakan kadının kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, Beyazevler Merkez Camisi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kapüşonlu bir kadının kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bırakıp uzaklaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe hipotermi teşhisi konuldu. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.





