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Ordulu öğretmen 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, Varkey Vakfı'nca düzenlenen ‘2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)’ yarışmasında, 121 ülkeden yapılan 40 bin başvurudan 50 öğretmen arasına girip finale kaldı. Aydın, “'Dünyanın en iyi öğretmeni' değil 'dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istiyorum” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ordulu öğretmenin büyük başarısı: Dünyanın en iyi 50si listesinde
Ordulu öğretmen 'dünyanın en iyi 50'si' listesinde

Kızıltepe Mardin Mezopotamya İlkokulu’nda 2006 yılında öğretmenliğe başlayan Muhammet Aydın, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra memleketi Ordu’ya döndü.

8 BİN 200 ADAY ARASINDAN İLK 50'YE KALDI

16 yıllık eğitimcilik hayatında öğrencilerin hayatına dokunan 52 proje hazırlayan Aydın, son olarak 2018'de hayata geçirdiği ve 62 kurum tarafından uygulanan ‘İngilizce sokakta’ projesiyle öğrencilerinin İngilizce konuşmasını sağladı. Aydın, projeleriyle Varkey Vakfı'nca düzenlenen ‘2021 Global Teacher Prize (Küresel Öğretmen Ödülü)’ yarışmasına başvurdu. 121 ülkeden 40 bin başvurunun yapıldığı yarışmada Aydın, ilk olarak başvurusu kabul edilen 8 bin 200 öğretmen arasında yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Aydın, ilk 50 öğretmen arasına girerek, finale kaldı.

'DÜNYANIN EN İYİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENİ, OLARAK ANILMAK İSTİYORUM'

Muhammet Aydın, ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde finale kalmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 'Dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istendiğini belirten Aydın, "'Global Teacher Prize' ödülü şu anda dünyada en geçerli ve bütün devletlerin tanıdığı, İngiltere’de dünyanın en büyük vakfı olan Varkey Vakfı’nın organize ettiği ABD Başkanlığı'nın, İngiliz Kraliyet ailesinin, devlet başkanlarının, dünya devletlerinin desteklediği en büyük öğretmen ödüllendirme platformudur. Bu yıl 121 ülkeden 40 bin başvuru var ama 40 bin başvuru içerisinden 8 bin fark yaratan öğretmen kabul edildi. Bizler de ilk 50’de yer aldık. Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri ilan edildim ama ben 'dünyanın en iyi öğretmeni' değil 'dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni' olarak anılmak istiyorum. Öğretmenliği çok seven, öğrencilerine aşık olan bir öğretmen olarak hem okul içinde hem de okul dışında çalışmalarımı hep toplum yararına yaptığım ve organize ettiğim için dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri olarak ilan edilmiş bulunmaktayım” dedi.

'ÖN YARGILARIMIZI KIRDIK VE BUNU İSPATLADIK'

Muhammet Aydın, hedef kitle olarak dezavantajlı öğrencilerle çalıştığını dile getirerek, “Küresel öğretmen ödülü alan biri olsam da bu yolculukta ben de dezavantajlı çocuk olarak yetiştim. Geçtiğim yolları göstererek ilham vermek istedim. Okul yıllarımda mahallemde yaşadığım sorunlar nedeniyle bölge olarak dezavantajlı bölgede yetiştim. Bu nedenle ön yargıları kırmak benim hayat felsefem olduğu için çalışmalarımızda ön yargılarımızı kırdık ve bunu ispatladık. Bu projeyle birlikte bir öğrencimizi A seviyesinden alıp C seviyesine kadar taşıyabiliyorum. Ben bunu en çok olmaz denilen okul türü olan meslek lisesinde yapıyorum” diye konuştu.

Kendisine başka okullardan teklif geldiğini de anlatan Aydın, gönüllü olarak çalıştığını belirtip, “Ben bu çocuklardan her gün insanlık öğreniyorum, her gün adanmışlık öğreniyorum” dedi.

Muhammet Aydın’ın projesinde yer alan, öğretmenlik okuyan Kaan Genç ise “Proje öncesinde dersler daha sıkıcı ve isteksiz geçiyordu. Projenin ardından İngilizce sayesinde küreselleşmiş durumdayız. Meslek lisesinin dünyaya neler yapabileceğini göstermiş durumdayız. Türkiye bizi 'meslek liselerinin kahramanı' olarak biliyor. Ben de Muhammet hocam gibi başarılı projeler ve başarılı öğrenciler yetiştirmek için öğretmenliği seçtim ve okuyorum” diye konuştu.

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