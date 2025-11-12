Ortak Planlama Grubu ilk toplantısını yapacak

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Ankara’da önemli bir diplomatik temas gerçekleşiyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bugün Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek görüşmelerde, Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) ilk toplantısını yapacak.
HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Toplantıda, 2026 yılında Kahire’de cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’nın hazırlıkları ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda, karşılıklı yatırımların teşviki ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları gündeme gelecek.
DOĞU AKDENİZ, GAZZE, SURİYE VE LİBYA GÜNDEMDE
Bakan Fidan, görüşmelerde Gazze’de tam ateşkesin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayacak. Fidan ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı, Libya’nın siyasi birliği ve güvenliği konularında ortak çabaların sürdürülmesinin önemine değinecek.
Toplantıda, Doğu Akdeniz’de istikrar için iki ülkenin ortak katkı sunabileceği alanlar değerlendirilecek. Fidan, Sudan’daki çatışmalar konusunda duyulan endişeyi paylaşacak; ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine Türkiye’nin desteğini yineleyecek.