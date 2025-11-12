Ortak Planlama Grubu ilk toplantısını yapacak

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bugün Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek görüşmelerde, Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) ilk toplantısını yapacak.

Toplantıda, 2026 yılında Kahire’de cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’nın hazırlıkları ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda, karşılıklı yatırımların teşviki ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları gündeme gelecek.

DOĞU AKDENİZ, GAZZE, SURİYE VE LİBYA GÜNDEMDE

Bakan Fidan, görüşmelerde Gazze’de tam ateşkesin sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayacak. Fidan ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı, Libya’nın siyasi birliği ve güvenliği konularında ortak çabaların sürdürülmesinin önemine değinecek.