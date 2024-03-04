OSB’lere pansiyonlu okul

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı reform eylem planı tamamlandı. Özel sektörle istişare edilerek hazırlanan 57 maddelik eylem planında mesleki eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik maddeler de yer aldı. Planda mesleki eğitime yönelik istihdam imkanlarını ve işgücünün niteliklerini artıran öneriler var. MEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile OSB'ler arasında yeni iş birliği protokolleri oluşturulacak. OSB’lerin kuruluş aşamasında pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu ile birlikte planlanması ve bu konunun standart hale gelmesi için çalışma yürütülecek. Henüz bünyesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bulunmayan OSB’lerde MEB ile iş birliği içinde pansiyonlu okul binaları yapılması, yapılan okulların MEB ya da OSB yönetimine bağlı olarak faaliyet göstermesi sağlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile OSB’ler eşleştirilecek ve eşleştirilen okullar, OSB’ler tarafından öğrencilerin beceri eğitimi, mezunların istihdamı ve öğretmenlerin iş başında mesleki gelişiminin sağlanması bakımından desteklenecek. Özellikle Sanayi ve Ticaret Odaları ve OSB yönetimleriyle örnek pilot uygulamalar hayata geçirilecek. Örnek uygulamalara dayalı eşleştirme modeli yaygınlaştırılacak.