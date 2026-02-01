Otelin otoparkında bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 17.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Side Mahallesi 1542. Sokak’ta bir otelin otoparkında bir şahsın cansız yattığı ihbarı üzerine sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Side Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, açık otoparkın köşesinde yoldan geçenlerin göremeyeceği bir noktada silahla başından vurulmuş halde yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Melih A.S.’nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.