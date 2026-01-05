Otomobil elektrik direğine çarptı: Bir yaralı

Kazada yaralanan sürücü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.