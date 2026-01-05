Yeni Şafak
Otomobil elektrik direğine çarptı: Bir yaralı

23:355/01/2026, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaralandı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DUZ 421 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

